«Давайте расставим точки над «і»: мэр Николаева рассказал, как потратят ₴56 миллионов для запуска водоснабжения

Мер Николаева Александр Сенкевич рассказал о том, куда будут направленны 56 миллионов гривен, выделенных Кабинетом Министров для возобновления централизованной подачи воды в городе.

Об этом об рассказал в эфире «НІС-ТВ».

Сенкевич напомнил, что Кабмин выделил Николаеву 56 миллионов, однако как именно деньги будут перечислены городу, пока неизвестно.

- Давайте расставим точки над «і». Действительно принято решение о том, что в городу Николаеву для возобновления централизованной подачи воды выделить из Кабмина 56 миллионов гривен. Не 65, не 60, а именно 56 – это раз. Решение принято Кабинетом Министров, но механизма по его применению еще пока нет. Точнее, каким образом деньги попадут в город, пока этот механизм еще не прописан. Будет ли это предприятие какое-то, будет ли это «Николаевводоканал», который будет заключать отдельные договора с отдельными подрядчиками, - сказал он.

Сенкевич добавил, что сейчас над этим вопросом работают все, в том числе заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

- Мы с ней (с Хоцяновской, - ПН) имели в прошлый четверг конференц-звонок, обсуждали в том числе, как будут потрачены эти 56 миллионов, и как будет далее настраиваться система водоснабжения в Николаеве, диверсифицируя ее от подачи из Днепра, - уточнил он.

Мер Николаева также рассказал, что на сегодняшний день воды, поступающей из Южного Буга, в два раза меньше, чем той, которая шла из Днепра в довоенное время.

- Если раньше объем воды, который мы получали из Днепра составлял 5 тысяч кубических метров в час (в сутки 120 тысяч кубических метров воды), то сегодня объем, который мы перекачиваем из Южного Буга, 60 тысяч кубических метров в сутки. То есть в два раза меньше, - отметил Сенкевич.

Также, по его словам, было принято решение выделенные деньги потратить на ремонт трубопровода, который идет сейчас от речки Южный Буг до станции забора. А также для того, чтобы использовать 10 скважин, которые были пробурены в 1986 году и были заброшены.

- Сейчас мы их «перебуриваем», переподключаем, обвязываем, подводим туда электроэнергию и заливаем эту воду на станции отчистки воды. Данная вода будем чище чем в Южном Буге и по своим показателям будет приближена к тем, которые у нас были в довоенные времена. Это будет в объеме 15-20% от необходимого объема воды, который у нас был в довоенное время, - заявил мэр Николаева.

Сенкевич также расскзаал, что в Николаеве приняли решение построить 4 станции отчистки воды и подавать очищенную воду из Ингула и Южного Буга. На данный момент над этим вопросом работают инженеры и проектировщики. Дания, которая ранее согласилась возглавить восстановление Николаева после войны, также приняла участие в обсуждении.

- Это следующий этап, который мы хотим провести совместно с Данией. А именно на предпоследнем звонке с Министерством развития громад и территорий у нас присутствовал посол Дании, который также слушал эти предложения, - заявил городской голова.

По словам Сенкевича, часть трубы для ремонта уже заказана и направляется в Николаев.