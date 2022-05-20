На Киевщине полностью завершили разминирование дорог

В Киевской области полностью завершили разминирование дорог.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день деоккупировано 1016 населенных пунктов в разных регионах Украины, на этих территориях работают гуманитарные штабы. Состояние восстановления критической инфраструктуры на освобожденных территориях: