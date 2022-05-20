На Киевщине полностью завершили разминирование дорог

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21.05.2022 01:03

В Киевской области полностью завершили разминирование дорог.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что на сегодняшний день деоккупировано 1016 населенных пунктов в разных регионах Украины, на этих территориях работают гуманитарные штабы. Состояние восстановления критической инфраструктуры на освобожденных территориях:

- газоснабжение обеспечено на 65%;

- электроэнергией обеспечили 863 населенных пункта;

- работа АЗС возобновлена ​​на 49%;

- восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;

- учреждения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;

- «Укрпочта» открыла свои отделения в 80% населенных пунктов.

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