На Киевщине полностью завершили разминирование дорог

В Киевской области полностью завершили разминирование дорог.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что на сегодняшний день деоккупировано 1016 населенных пунктов в разных регионах Украины, на этих территориях работают гуманитарные штабы. Состояние восстановления критической инфраструктуры на освобожденных территориях:
- газоснабжение обеспечено на 65%;
- электроэнергией обеспечили 863 населенных пункта;
- работа АЗС возобновлена на 49%;
- восстановлено автосообщение в 702 населенных пунктах;
- учреждения медицины возобновили работу в 305 деоккупированных населенных пунктах;
- «Укрпочта» открыла свои отделения в 80% населенных пунктов.