Выпускники украинских школ смогут получить документы об образовании, независимо от своего места пребывания

Украинские выпускники учреждений общего среднего образования получат документы об образовании независимо от места пребывания.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ об обеспечении выдачи документов об общем среднем образовании выпускникам школ в условиях военного положения в Украине. Руководители органов управления в сфере образования областных государственных администраций должны обеспечить выдачу выпускникам документов о среднем образовании.