Выпускники украинских школ смогут получить документы об образовании, независимо от своего места пребывания

Украинские выпускники учреждений общего среднего образования получат документы об образовании независимо от места пребывания.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет подписал приказ об обеспечении выдачи документов об общем среднем образовании выпускникам школ в условиях военного положения в Украине. Руководители органов управления в сфере образования областных государственных администраций должны обеспечить выдачу выпускникам документов о среднем образовании.
«Департаменты образования Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской ОВА должны определить учебные заведения, в которых невозможно организовать выдачу документов, а органы управления в сфере образования областных администраций – содействовать организации выдачи документов об образовании выпускникам из Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Также в ближайшее время будет разработан порядок выдачи документов об образовании находящимся за рубежом учащимся», - отмечено в сообщении.