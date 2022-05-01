Полиция завела дело о «растрате» при восстановлении водоснабжения в Николаеве – Сенкевич говорит, что безосновательно

Городской голова Николаева Александр Сенкевич раскритиковал сотрудников Национальной полиции, которые открыли уголовное производство о якобы растрате средств, выделенных Кабмином на восстановление водоснабжения.

Об этом он рассказал в эфире «НІС-ТВ».

- В Украине в последнее время появился известный персонаж – Александр Поворознюк, который записывает видео и стал известным «мэмом». Он задает некоторым людям вопросы: «Де ви?». И я вот тоже хочу задать вопрос этим правоохранителям, которые сейчас вернулись. Они мне похожи на НКВДшников, которые во время Второй Мировой войны... кто-то воевал, а кто-то искал, почему выдали две пары сапог на одного солдата, потому что одни он где-то потерял, убегая от вражеской артиллерии. Сегодня ситуация повторяется, - сказал Сенкевич.

Он привел в пример сотрудников «Николаевоблэнерго» и «Николаевводоканала», которые, несмотря на взрывы, работали во благо города, в то время как другие уехали за его пределы.

- Есть люди, которые под пулями, а я говорю сейчас конкретно: представители облэнерго, которые лазили под разрывами снарядов и налаживали электрические сети для того, чтобы подавать воду. Работники водоканала, которые под обстрелами проводили подключение воды и прятались в вырытые траншеи, чтобы их не ранило. А есть другие люди, которые в начале войны вообще из города уехали, скрылись, а потом вернулись и сидят, печатают на машинке, - сказал он.

На вопрос журналиста, о ком идет речь, Сенкевич уточнил, что говорит о сотрудниках Национальной полиции.

- Мой коллега из Днепра Борис Филатов поднял этот вопрос. О том, что в то время, когда кто-то занимается жизнеобеспечением, поддержкой военных и так далее, кто-то сидит и на печатной машинке строчит уголовные дела, - сказал он.

По словам Сенкевича, открыли уголовное производство по факту растраты 56 миллионов гривен, выделенных Кабинетом Министров для возобновления централизованной подачи воды в городе. Однако город еще не получил эти деньги.

- Еще деньги не получили, а уже, получается, потратили... Получается, деньги мы еще не получили, но за их растрату мы страдаем, - говорит он.

Он также напомнил недавний спор о том, почему городские власти не предусмотрели и не заполнили водохранилище в Корабельном районе.

- Если бы человек элементарно своей башкой думал – он бы зашел в Google и посмотрел, в каком году оно последний раз наполнялось. А я скажу вам, в последний раз оно наполнялось в 2001 году, то есть 21 год назад, когда я про «мэрство» еще и не думал. А второй раз оно высохло в 2006 году - воды там не было. Это все можно посмотреть, но для этого же нужно включить мозги, а не пальцами печатать по машинке.

- Люди, которые сегодня вместо того, чтобы взять оружие с погонами и идти защищать украинский народ на передовой, сидят в кабинетиках и пишут: «Что ж такое, братаны, вы украли деньги». Вот поэтому я просто взрываюсь от гнева по поводу таких «писанин», - сказал Сенкевич.

По словам Сенкевича, заявления Национальной полиции отправят в Офис Президента Украины как «пример непрофессиональной работы, которая мешает работать и обеспечивать жизнь в городе».