За счет пожертвований платформы UNITED24 купят аппарат ИВЛ для Николаевщины

Более 36,7 миллиона ​​долларов поступило на счета НБУ за две недели работы платформы UNITED24. Часть средств направили на нужды Николаевщины.

Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

Министерство здравоохранения закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких для заведений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Каждый аппарат стоит 1 миллион гривен. Кроме того, Министерство обороны купит 30 тысяч 492 бронежилета и 35 тысяч 674 каски.

«Средства по направлению «Восстановление Украины» продолжают собирать на счетах, впоследствии они будут использованы для восстановления объектов критической инфраструктуры», - сообщил Федоров.

UNITED24 – это глобальная инициатива по поддержке Украины. Все средства поступают на счета Национального банка и закреплены за профильными министерствами: Министерством обороны, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры. Отчеты на платформе обновляются каждые сутки.