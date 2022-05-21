С 23 мая гуманитарный штаб Домбровской будет работать по предварительной регистрации

Гуманитарный пункт Татьяны Домбровской с 23 мая будет работать по предварительной регистрации, чтобы николаевцы могли получить все необходимое.

Об этом Татьяна Домбровская сообщила в Телеграмм.

Она напомнила, что с начала войны ее общественная приемная работает в режиме гуманитарного пункта, где ее команда делает все возможное, чтобы обеспечить необходимой гуманитарной помощью жителей Николаева, которые в этом нуждаются.

Татьяна Домбровская добавила, что в пункт обращается большое количество людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В первую очередь помощь оказывают семьям с детьми с инвалидностью, опекунским семьям, одиноким матерям, многодетным семьям и семьям военнослужащих/ТРО, ВПЛ.

«Для того чтобы улучшить нашу работу, мы вводим предварительную регистрацию, где вы можете указать, что именно требуется, а наша команда свяжется с вами и позаботится, чтобы вы получили необходимую помощь. Так мы будем работать со следующей недели, то есть с 23 мая. Анкету можно заполнить по ссылке: https://forms.gle/L3KwQYfL5HjSgBDWA», - сказано в сообщении.

Чтобы получить помощь с собой необходимо взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, подтверждающие статус.

Гуманитарный штаб находится в Николаеве на улице Шнеерсона, 39. Тел.: +380737008555