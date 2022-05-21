Почти 230 тысяч украинцев в «Дії» решили, что темой третьей военной марки будет «Доброго вечора, ми з України!»

Украинцы из-за опроса в «Дії» выбрали новую военную марку страны – большинство голосов набрало тема: «Доброго вечора, ми з України!»

Об этом директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил в Telegram.

Он сообщил, что участие в опросе приняли 647 тысяч 634 пользователя «Дії», поэтому голосование можно считать действительно народным и победителем стала тема: «Доброго вечора, ми з України!»

«Но чтобы все было прозрачно, общие результаты таковы: Доброго вечора, ми з України– 229 783 (35%)

Пес Патрон – 182 236 (28%)

путин, москва пылает, Гаага ждет – 88 035 (14%)

Героям Слава – 79 476 (12%)

Ой у лузі червона калина – 68104 (11%)», - сообщил Игорь Смилянский.

Он добавил, что для него лично результат получился неожиданным, однако мнение украинцев свидетельствует о следующем:

«- что у украинцев прекрасное чувство юмора и они любят свои символы больше, чем они ненавидят врагов;

– что наши люди очень умны. Все понимают, что при любых обстоятельствах мы выпустим марку, посвященную нашим ВСУ, поэтому голосовали за те темы, которые иначе не попали бы на марку, а с песней (Калуш) мы уже марку пообещали», - уверен директор «Укрпочты».

Также Смилянский рассказал, что после оглашения результатов сразу начнется работа над маркой «Доброго Вечора» и на следующей неделе он расскажет о процессе, который будет включать конкурс на лучший дизайн и как за него будут голосовать.

Он отметил, что, учитывая количество голосов и поклонников Патрона, на Укрпочте подумают когда и как выпустить марку с ним.

Игорь Смилянский также поблагодарил команду «Дії», команду «Укрпочты», которые профессионально, быстро и прозрачно провели это голосование.

Напомним, что через неделю украинцы раскупили половину тиража марки с «российским кораблем». А 23 мая Укрпочта выпустит в продажу новую серию марок – «Русский военный корабль… все».