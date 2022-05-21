Посольство Молдавии и неправительственная организация IsraAID передали в Николаевскую область медоборудование и средства

В Николаевскую область прибыл гуманитарный груз от Посольства Украины в Республике Молдова и неправительственной организации IsraAID.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Прибывшие комплекты медицинских средств и медицинского оборудования предназначены для доукомплектования и восстановления пунктов оказания первой медицинской помощи в селах Заселье, Котлярово, Шевченково и Лиманы Николаевской области.

Часть медикаментов и оборудования была получена от базирующейся в Израиле международной неправительственной организации IsraAID, другая закуплена на деньги, собранные дипломатами Посольства.