«Білоруське визвольне військо»: Три белорусских батальона объединились в отдельный полк ВСУ

В составе Вооруженных сил Украины появился белорусский национальный полк. В состав формирования вошли набранные из белорусов добровольческие батальоны «Литвин», «Волат» (укр. «Великан»), а также Батальон имени Кастуся Калиновского.

Об этом говорится в обнародованном сегодня, 21 мая 2022 года, обращении от пресс-службы новообразованного полка.

«Учитывая масштабы задач, стоящих перед белорусскими воинами, переходим к следующему этапу создания национальной воинской части. Объявляется создание Белорусского полка имени К.Калиновского, в состав которого войдут батальон «Литвин» и батальон «Волат». Победа будет за нами!» , – говорят белорусские добровольцы.

Как отмечается в обращении, «Белорусское освободительное войско – это фактор, который будет иметь влияние на исторические изменения в нашей Родине».

Как известно, первым военным добровольческим формированием белорусов, воевавшим за Украину с 2014 года, была Отдельная тактическая группа (ОТГ) «Беларусь» .

После 24 февраля 2022 количество белорусов, желающих приобщиться к защите Украины, стало резко возрастать. Тем более что не исключалось наступление на Украину армии Александра Лукашенко.

Белорусских добровольцев принимают на службу в ВСУ. Их поддерживают белорусские оппозиционные силы.

Белорусы, в частности, активно участвовали в битве за Киев. В настоящее время выполняются боевые задания на Востоке и Юге.