Зеленский исключает альтернативу статусу кандидата в ЕС для Украины

Украина должна получить статус кандидата в Евросоюзе и считает некорректными предложения альтернативных решений.

Об этом, как сообщает Европейская правда , заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Кошту.

Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, предлагающие Украине «альтернативы» - сознательно или бессознательно продвигают интересы РФ.

«Нам не нужны какие-либо возможности или доступ к тем или иным финансам. Это важно для экономики Украины, но нам не нужно как альтернатива кандидатству в ЕС. Нам не нужны эти компромиссы, потому что это будут компромиссы не с Украиной. Это будет еще один компромисс Европы с РФ. Я абсолютно уверен, что это – давление и влияние российских чиновников, бюрократов и лоббистов» , – заявил Зеленский.

Заявление Владимира Зеленского также свидетельствовало, что у него нет уверенности в поддержке кандидатства со стороны Португалии уже на июньском саммите ЕС.

«Мы (с Антониу Кошту) были откровенны и говорили об этом. Я сказал откровенно, кандидатство для Украины в Европейском Союзе – это важный сигнал. Это еще не членство, но очень важный сигнал для нашего народа, отстаивающий свою страну и европейские ценности» , - добавил президент.

« Очень хочу верить, что Португалия тоже будет на стороне света » , – добавил он.

Напомним, что ранее Президент Зеленский передал послу ЕС анкету-опросник , чтобы Украина стала кандидатом в члены Евросоюза.