В Николаеве ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист и тренер Леонид Шиманский

В Николаеве на 64-м году ушел из жизни знаменитый украинский баскетболист и тренер Леонид Шиманский.

Об этом сообщает редакция газеты «Николаевские новости».

«Леонид Анатольевич Шиманский, без преувеличения, был легендой николаевского баскетбола, одной из знаковых персон, непосредственно повлиявших на огромную популярность этого вида спорта в Николаеве. Мастер спорта СССР Леонид Шиманский начал осваивать баскетбол в седьмом классе. Тренер Валентин Плешаков, который вел в николаевской школе №22 секцию...Годы спустя Шиманский получил приглашение в николаевский «Спартак», который готовился к дебюту во всесоюзной высшей лиге».

Начав в дубле, быстро стал игроком основного состава. В команде города Николаева, в 1977 году переименованной в НКИ, выступал почти двадцать лет, был ее капитаном.

«Во времена СССР николаевские баскетболисты нередко побеждали в подгруппе первой лиги и участвовали в финальных турнирах за повышение в классе. Пробиться в высший дивизион сумели только однажды – в сезоне 1989-1990 годов. Леонид Шиманский объездил весь Советский Союз, побывал в Венгрии, Румынии, Польше, ГДР, Болгарии, Турции, Никарагуа, Мексике, США», - пишет издание.

Переход Шиманского к тренерской деятельности прошел плавно и безболезненно, так как некоторое время он был играющим тренером и готовил себя к тому, что рано или поздно игровую карьеру придется завершить. Стал в СК «Николаев» вторым тренером, затем несколько лет возглавлял вознесенский «Возко».

«Все важнейшие события в истории Николаевского баскетбола тесно связаны с именем Леонида Анатольевича. Это и участие в Высшей лиге советского баскетбола, и самые выдающиеся выступления николаевского клуба в чемпионатах независимой Украины. И не пересчитать событий меньшим рангом, которые состоялись при участии Шиманского», - пишет издание.

Также редакция газеты «Николаевские новости» сообщила, что вместе с Региональным отделением Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области, Николаевской областной ассоциаций спортивных журналистов глубоко скорбят по поводу безвременной кончины и искренне соболезнует родным и близким.