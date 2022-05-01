«Героями этой войны стали молодые командиры»: На фронте погиб старший лейтенант из 95-й ОДШБр Вадим Журавский «Викинг»

На войне погиб Вадим Журавский, позывной «Викинг» – молодой командир из 95-й житомирской десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

О смерти старшего лейтенанта Журавского вечером в субботу, 21 мая, сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный.

«Героями этой войны стали молодые командиры. Те, кто принимает подразделения после павших собратьев. Кто приобретает свой опыт в ожесточенных боях. Кто отдает сердце, душу, здоровье, а иногда, к сожалению, жизнь за Украину. Мы исполним твою мечту, Викинг! Мы получим Победу!» – говорится в сообщении Залужного в телеграмме.

Залужный обнародовал видеосюжет, снятый в подразделении Журавского на передовой. На вопрос о своей мечте молодой офицер отвечает:

«Одержать победу, уничтожить всех врагов, восстановить территориальную целостность и с победой вернутся домой».

Вадим Витальевич Журавский был награжден орденом «За мужество» ІІІ степени указом президента Украины от 15 апреля 2022 года №242/2022.