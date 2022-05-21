Посольство США показало Байдена в виде украинского казака, пишущего письмо «султану»

Посольство Соединенных Штатов в Украине проиллюстрировало согласование акта о дополнительной поддержке Украины версией картины украинского художника Ильи Репина, в которой Джо Байден показан писарем среди казаков, пишущих султану ответ на его ультиматум.

Рисунок посольство США в Украине опубликовало в Твиттере.

Как известно, Президент США Джо Байден в субботу подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Посольство США по этому поводу опубликовало римейк известной картины "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", в котором среди украинских казаков присутствует американский президент.

«Художественная визуализация Джо Байдена, подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины», - подписали визуализацию в посольстве .



