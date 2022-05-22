Собственник «Азовстали» и завода «ММК им. Ильича» потребует возмещения убытков от РФ: Их предварительная оценка – $11 миллиардов

Довоенная капитализация промышленных активов группы СКМ, разрушенных и пострадавших в результате войны РФ против Украины, превысила $20 млрд. В частности, «Азовстали» и «ММК им. Ильича» – $11 млрд.

Об этом сообщил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI, пишет Forbes, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщил Ринат Ахметов, после масштабного вторжения РФ заводы «Азовсталь», «ММК им. Ильича», «Авдеевка Кокс», Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и «зеленой» энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. При этом довоенная капитализация этих активов превышала $20 млрд.

В частности, по его словам, довоенная капитализация двух заводов – «Азовстали» и «ММК им. Ильича» была около $10 млрд. Кроме того, на предприятиях было сырья и готовой продукции на сумму $1 млрд. СКМ обязательно предъявит претензии РФ с требованием возместить все убытки, причиненные в результате российской военной агрессии, заявил бизнесмен.