Собственник «Азовстали» и завода «ММК им. Ильича» потребует возмещения убытков от РФ: Их предварительная оценка – $11 миллиардов

Довоенная капитализация промышленных активов группы СКМ, разрушенных и пострадавших в результате войны РФ против Украины, превысила $20 млрд. В частности, «Азовстали» и «ММК им. Ильича» – $11 млрд.
Об этом сообщил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому телеканалу RAI, пишет Forbes, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил Ринат Ахметов, после масштабного вторжения РФ заводы «Азовсталь», «ММК им. Ильича», «Авдеевка Кокс», Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и «зеленой» энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. При этом довоенная капитализация этих активов превышала $20 млрд.
В частности, по его словам, довоенная капитализация двух заводов – «Азовстали» и «ММК им. Ильича» была около $10 млрд. Кроме того, на предприятиях было сырья и готовой продукции на сумму $1 млрд. СКМ обязательно предъявит претензии РФ с требованием возместить все убытки, причиненные в результате российской военной агрессии, заявил бизнесмен.
«Мариуполь может быть восстановлен только под украинским контролем. Других вариантов для меня не может быть. Ни один бизнес СКМ никогда не будет работать под контролем России […] Мы все едины, как никогда. В этом залог нашей победы», – сказал Ринат Ахметов.
Как известно, бои за Мариуполь, где находятся два крупнейших металлургических завода «Метинвеста» – «Азовсталь» и «ММК им. Ильича», начались во второй день полномасштабного вторжения российской армии в Украину. «Метинвест» приостановил работу этих заводов днем ранее.
Российские войска уничтожили 95% домов города, говорит премьер-министр Денис Шмыгаль. Степень повреждений «ММК им. Ильича» неизвестна, а бомбардировки «Азовстали» закончились только в середине мая, когда оттуда вышли украинские военные.
«Азовсталь» и «ММК им. Ильича» в 2021 году произвели 8,6 млн т стали, или 90% всей стали группы, по данным компании. В целом металлургический сектор обеспечивал около 80% доходов «Метинвеста».
Война и утрата этих активов значительно ударила по капитализации. В преддверии российского вторжения Forbes оценивал «Метинвест» в $11,4 млрд.