В Васильевке Запорожской области оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят торговать за рубли

В Васильевке Запорожской области предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли, м угрожают «профилактическими беседами». Они ввели курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

«В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут «профилактическую беседу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Мелитополе коллаборант Евгений Балицкий распорядился с 20 мая 2022 г. для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях, курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

Как сообщалось, предприниматели временно оккупированного Бердянска вынуждены закупать товары из Крыма, при этом необходимо обязательно записаться на конвой сопровождения.