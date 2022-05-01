Back in the USSR: Коммунистическая партия рф приняла в пионеры около пяти тысяч школьников

В воскресенье, 22 мая, в 100-летний юбилей Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина КПРФ на Красной площади в москве приняла в пионеры около 5 тысяч школьников.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Клятву на «верности делу Ленина и Коммунистической партии на служение Отчизне и народу» принесли пионерские дружины школьников из москвы, московской области и регионов Центрального федерального округа.

К пионерам с «поздравлениями и напутствиями» обратились председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также депутаты Госдумы, заслуженные ветераны партии, комсомола, войны и труда.