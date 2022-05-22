Самое старое дерево в мире нашли в Чили – его возраст оценили в 5,5 тысяч лет

Ученые установили, что самое старое дерево на Земле растет в чилийском национальном парке Алерс-Костеро. Это дерево пустило корни примерно 5500 лет назад.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Дерево выросло в прибрежных горах современного Чили в прохладном сыром овраге. Здесь ему не угрожали пожары и топоры лесорубов.

Диаметр дерева более 4 метров. Большинство ствола отмерло, часть кроны отпала, дерево покрылось мхами, лишайниками и даже другими деревьями, пустившими корни в его трещинах. Теперь это дерево, известное как Alerce Milenario или Gran Abuelo (прадед), может претендовать на титул самого старого живого существа на Земле.

Используя комбинацию компьютерных моделей и традиционных методов расчета возраста деревьев, чилийский ученый-эколог, работающий в лаборатории климатических и экологических наук в Париже, Джонатан Баричич подсчитал, что Аллерсе Миленарио, вероятно, более 5000 лет. Это сделало его по крайней мере на 1 век старше нынешнего рекордсмена: Мафусаила – сосны в восточной Калифорнии с 4853 годовыми кольцами.

Баричич говорит, что его дед обнаружил это дерево примерно в 1972 году. Его дед и мать работали смотрителями в парке, где растет древнее дерево. По оценкам, возраст дерева составил 5484 года.