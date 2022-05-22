Николаевский нардеп Пасечный поблагодарил Польшу за помощь Украине во время войны

Николаевский нардеп от «Слуги народа» Александр Пасечный рассказал о важной помощи, которую Польша оказала Украине во время войны.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что 22 мая президент Польши Анджей Дуда посетил заседание Верховной Рады и выступил перед депутатами.

«Есть такая пословица – «Друг познается в беде». Настоящим другом оказалась наша страна-соседка Польша… Поддержку, которую Украине оказывает Польша в войне с россией, сложно переоценить. Наши друзья-соседи подставили нам плечо в самые трудные времена с момента независимости Украины».

«Поляки первыми начали принимать наших граждан, убегавших от российских ракет. С начала войны польскую границу пересекли около 3 миллионов украинцев, которым дружеские соседи оперативно организовали помощь – предлагали бесплатное жилье, трансфер в другие города, одежду, продовольствие. Кроме того, для наших соотечественников с 24 февраля ввели бесплатный проезд по польской железной дороге, разрешили не обменивать водительское удостоверение, создали украиноязычное радио, бесплатное медицинское обслуживание. Беженцы могут получить временную защиту в стране, имеют право жить и работать в течение 1,5 лет», - отметил Пасечный.

Он напомнил, что правительство Польши создало специальный фонд в размере 1,75 миллиарда долларов для помощи украинским беженцам. Кроме того, Польша стала хабом международной помощи Украине.

«Самолеты с гуманитарной помощью регулярно курсируют в республику. Ежедневно с помощью правительственного агентства стратегических резервов Польши отправляются сотни тонн гуманитарных грузов, которые непосредственно попадают к нуждающимся».