«Он сделал невозможное для помощи Украине»: Зеленский присвоил польскому Жешуву звание «город-спасатель»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание «город-спасатель».

О подписании соответствующего указа он сообщил, выступая в Верховной Раде, пишет «Новое время».

На специальном заседании с участием лидера Польши Анджея Дуды Зеленский отметил особую роль этого города.

- Я ввел специальное почетное звание «город-спасатель» для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю благодарность городу Жешуву – первому городу-спасателю, - сказал Зеленский.

Также Президент поблагодарил польских деятелей культуры, спорта, духовенства и простых людей, которые «поддерживают Украину, давая концерты, выходя на соревнования с украинской лентой или приезжают из Познани в Бучу, чтобы просто печь хлеб».