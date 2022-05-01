Байден заявил о готовности применить военную силу в случае нападения Китая на Тайвань

Президент Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Как сообщает «УП» этом он заявил на пресс-конференции в Токио.

На вопрос журналистки готовы ли США к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет, Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что «это обязательство, которое мы дали».

«Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мнение о том, что ее можно взять силой, просто неприемлемо», - сказал он.

Байден добавил, что «это бремя, которое становится еще сильнее» после вторжения россии в Украину. Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.

Напомним, как Япония впервые за 19 лет официально признала Курилы оккупированными россией.