Количество украинцев, которые возвращаются в страну больше, чем уезжающих заграницу

По данным Государственной пограничной службы, тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется.

Об этом сообщает ГПСУ.

Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч – украинцы.

Оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.

Из Украины за минувшие сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Напомним, в Украине более 8 миллионов внутренне перемещенных людей: это на четверть больше, чем два месяца назад.