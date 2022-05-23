Экс-военный рф осуждает режим путина и «спецоперацию», поэтому вступил в ТРО и защищает Харьков

Сотрудники ГБР опросили очередного россиянина, который с 2014 года проживает в Украине. Он осуждает агрессию россии против Украины и режим владимира путина в целом.

Об этом сообщает ГБР .

Отмечается, что ГБР в рамках противодействия взрывной деятельности спецслужб россии на территории Украины, продолжает устанавливать местонахождение россиян, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности.

Оперативники ГБР тщательно проверяют информацию о деятельности таких лиц, особенно это касается бывших военнослужащих российской федерации.

Россиянин, которого опросили работники ГБР, в свое время, более 5 лет, проходил службу в сухопутных войсках страны-агрессора.

В настоящее время мужчина жестко осуждает путинский режим и его агрессию. Более того, он вступил в терроборону и с оружием в руках защищает от оккупантов Харьков.