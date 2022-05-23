Из украинских библиотек нужно изъять более 100 миллионов пропагандистских книг

Из публичных библиотек Украины необходимо изъять пропагандистские книги, в том числе русскую классику. Их количество может достигать 100 миллионов экземпляров.

Об этом директор Украинского института книги Александра Коваль рассказала в интервью «Интерфакс-Украина».

«По моим подсчетам, в фондах публичных библиотек сейчас может быть более 100 млн экземпляров литературы, которая потребует изъятия. Конечно, хочется это сделать быстрее, но было бы хорошо, если хотя бы идеологически вредная литература, изданная в советское время, а также российская литература антиукраинского содержания были изъяты до конца года», – отметила Александра Коваль.

В первую очередь будут изымать:

- книги антиукраинского содержания с имперскими нарративами;

- литературу с пропагандой насилия;

- книги с пророссийской и шовинистической политикой.

На втором этапе будут изыматься литература на русском языке, изданная в россии после 1991 года.

«Причем, вероятно, разных жанров, в том числе и книги для детей, и любовные романы, и детективы. Это очевидное требование времени. Хотя я понимаю, что они могут иметь спрос», – объяснила директор УИК.

Александра Коваль добавила, что будут изымать также и классику, потому что русские поэты и писатели, как Александр Пушкин и Федор Достоевский, заложили основы русского мира и русского мессианства.

«Это действительно очень вредная литература, она может действительно влиять на взгляды людей. Поэтому мое личное мнение, что эти книги также должны быть изъяты из публичных и школьных библиотек. Они наверняка должны остаться в университетских и научных библиотеках для изучения специалистами корней зла и тоталитаризма», – подчеркнула Коваль.

В научных библиотеках пока оставят экземпляры на русском языке, если книги не содержат идеологического контекста.

Однако каталоги и авторов пересмотрят: если кто-то из ученых открыто выражал антиукраинскую позицию, то книги тоже изъят.

Напомним, Минкульт будет изымать российские пропагандистские книги из украинских библиотек.