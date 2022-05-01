Николаевским спасателям вручили ведомственные награды

В понедельник, 23 мая, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко за мужество и отвагу и профессиональные действия во время аварийно-спасательных работ, тушения пожаров, разбора конструкций и завалов, спасения жизни людей и вручил ведомственные награды личному составу.

Об этом ГУ ГСЧС в Николаевской области сообщило в своем Facebook.

Отмечается, что «Знак Почета» получили 14 спасателей, «За отвагу в чрезвычайной ситуации» - 23 сотрудника. Также вручены очередные специальные звания двум спасателям.