В Николаеве «ЭЛУ Автодорог» очистили почти 100 ливневых колодцев - вывезено 24 тонны мусора

Бригады КП «ЭЛУ Автодорог» очистили 96 самых проблемных ливневых колодцев и вывезли более 16 кубов мусора, что равняется 24 тоннам.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что забитые решетки ливневых колодцев не могут пропускать воду должным образом и создают проблемы для всех участников дорожного движения.

«Их очищение очень важно, именно перед весенними дождями. Чистые ливневые дождеприемники обладают максимальной пропускной способностью и быстро выводят воду из дорожного покрытия в систему ливневой канализации», - говорится в сообщении.

Работы предприятия по очистке колодцев проводились по улицам Лягина, Соборной, 6-й Слободской и Центральному проспекту.

Особое внимание было уделено району от улицы Инженерной до Шнеерсона, где сеть дождеприемников входит в коллектор возле «Дормашины».

После завершения работ в этом районе бригады начнут очищать колодцы ливневой канализации в микрорайонах Лески и Намыв.