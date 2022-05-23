За сутки в Николаевской области зафиксировали 24 новых случаев COVID-19

За сутки, 22 мая, позитивный результат на коронавирусную инфекцию получили 8 николаевцев и 16 жителей области.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

На стационарном лечении в Николаеве находится 8 человек. Отмечается, что у всех пациентов не подтвержденный диагноз, а лишь подозрение на недуг.

За все время пандемии в Николаеве зафиксировали 92 056 случаев COVID-19, по области - 156 129. Среди которых, выздоровели 241,8 тысячи, а от осложнений погибли 5604 человека.