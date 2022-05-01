На насосных станциях «Николаевводоканала» установили «вантузы», которые будут выпускать воздух из водопроводных труб

Специалисты КП «Николаевводоканал» на насосных станциях предприятия установили устройства, которые будут автоматически выпускать воздух из водопроводных труб, чтобы вода в кранах горожан была строго по графику.

Об этом сообщили на предприятии.

На КП сообщили, что как только в городе было организовано по графику водоснабжение, ежедневно от николаевцев поступали нарекания, что где-то вода «пришла» раньше, где-то позже.

«Мы все это услышали. Поэтому в течение выходных дней сделали полезное дело для всех горожан. Специалисты предприятия на насосных станциях установили так называемые «вантузы». Специальные устройства, автоматически выпускающие воздух из водопроводных труб», - сообщили на предприятии.

На «Николаевводоканале» объяснили, что такое оборудование не было установлено раньше, потому что в этом не было нужды. Ведь вода поставлялась круглосуточно, а потому воздуха там не было.

«Итак, в семь утра и в 18 часов вечера, когда вы ждали воду из кранов, машинистам приходилось собственноручно выпускать воздух из труб, чтобы запустить в работу насосы, а потому и была задержка в работе. Теперь все это делается автоматически, а мы работаем и дальше для вашего комфорта», - резюмировали на КП.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о том, куда будут направлены 56 миллионов гривен, выделенных Кабинетом Министров для возобновления централизованной подачи воды в городе.