В Николаеве военнослужащим 36-й бригады на День морской пехоты вручили награды

В 36-й ОБрМП 23 мая состоялись торжества ко Дню ь морской пехоты.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
В мероприятии приняли участие начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морскими силами вице-адмирал Андрей Тарасов, командующий морской пехотой генерал-лейтенанта Юрий Содоль, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Военное руководство и николаевские чиновники поздравили личный состав бригады с профессиональным праздником и вручили заслуженные государственные награды и ценные подарки. Слава морской пехоте!» – говорится в сообщении.