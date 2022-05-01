В Николаеве военнослужащим 36-й бригады на День морской пехоты вручили награды

В 36-й ОБрМП 23 мая состоялись торжества ко Дню ь морской пехоты.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В мероприятии приняли участие начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-морскими силами вице-адмирал Андрей Тарасов, командующий морской пехотой генерал-лейтенанта Юрий Содоль, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, городской голова Николаева Александр Сенкевич.