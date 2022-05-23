С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить загранпаспорт и ID-карту

С понедельника, 23 мая, в Украине можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и заграничного паспорта.
Об этом сообщает МВС.
Основания для получения услуги:
- в случае оформления ID-карты впервые в 14 лет;
- в дальнейшем в случае утери документов или их обмена в связи с изменением персональных данных.
Для оформления документа можно обращаться в подразделение ГМС, центр обслуживания «Паспортный сервис» или ЦПАУ.
Отмечается, что стоимость услуги зависит от того, насколько срочно нужен документ: 1105 гривен - в случае оформления в течение 20 рабочих дней, 1583 гривен - в случае срочного оформления в течение 7 рабочих дней.
В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта.
«На период действия военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов», - добавили в МВД.
Ранее сообщалось, что оккупанты с угрозами заставляют жителей Донбасса оформлять «паспорта» псевдореспублик.