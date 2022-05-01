В Украине 58% граждан поддерживают свободную продажу огнестрельного оружия, - соцопрос

В Украине в условиях войны более чем вдвое возросло количество сторонников права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Сегодня поддерживают такую ​​инициативу 58%, не поддерживают – 39%.

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

Впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников. В 2018-2021 годах поддерживали такую ​​идею около четверти, не поддерживали – больше 70% граждан. Сторонников вооружения граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастной групп, мужчин.

61% считают, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны. 36% – противоположного мнения. 45% считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% – наоборот, считают, что свободы будут ущемлены при таких условиях. В то же время 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности. Противоположного мнения – 35%.

Около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием до начала вторжения россии. 60% мужчин и 28% женщин хотели бы сейчас быть владельцем огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В то же время 64% считают, что существует значительная угроза нелегального обращения оружия после окончания войны. 17% опрошенных (в т.ч. 31% мужчин и 4% женщин) отметили, что в совершенстве умеют пользоваться огнестрельным оружием. 38% – в общих чертах. 45% заявили, что у них нет таких навыков. Большинство опрошенных (72%) поддерживают идею внедрения в Украине обязательного обучения по владению огнестрельным оружием.