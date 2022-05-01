Монатик призвал украинцев помочь в покупке средств химзащиты для спасателей: «Поддержим наших героев»

Украинский исполнитель Дмитрий Монатик призвал поддержать инициативу по сбору денег на покупку средств химической защиты и оборудования для ГСЧС.

Об этом сообщает фонд «Ukrainian FireFighters Foundation»

- Я благодарен героям-спасателям, нашим огнеборцам, которые каждый день спасают жизни украинцам. Они первые после обстрелов и бомбардировок приходят к нам на помощь. Нужно помочь тем, кто на передовой нашей с вами безопасности. Благотворительный проект «Українські вогнеборці» сейчас собирает деньги на средства химической защиты и оборудование для пожарных. Поддержка наших героев, ГСЧС, очень важна, потому их спасенная жизнь – это спасенные жизни многих украинцев, - отметил Монатик.