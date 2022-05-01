«Сергей Волына – гордимся!»: Бойцы ССО поздравили морпехов с профессиональным праздником

Воины из Сил специальных операций ВСУ поздравили морских пехотинцев с их профессиональным праздником. Отдельно они выделили Сергея Волынского, который командовал николаевскими морпехами из 36-й бригады при обороне «Азовстали».
Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».
- Бойцы Сил специальных операций поздравляют морскую пехоту Украины с профессиональным праздником. Побратимы, вы – пример стойкости, мужества и несокрушимости. Отдельно хотим выразить уважение бойцам, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь». Волына – ты Герой Украины, пример для будущих поколений морпехов и всех Вооруженных сил Украины. Слава Украине, слава морской пехоте! Сергей Волына – гордимся, - сказал боец.