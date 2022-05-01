В Николаев доставили гуманитарный груз из Италии – медикаменты и продовольствие

В Николаевскую область от Посольства Украины в Италии прибыл гуманитарный груз, приобретенный за счет средств, собранных в помощь Украине от граждан и компаний.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Груз получил гуманитарный штаб при ОВА.
«Важным среди полученного груза являются гемостатические бинты и индивидуальные аптечки с турникетами, которые особенно ценны сегодня. Также груз из Италии содержал разнообразные продукты питания длительного хранения. В дальнейшем эти продукты будут распределены между громадами области в соответствии с их потребностями».
«Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам посольства за поддержку и оказанную гуманитарную помощь! Вместе к победе!» - сообщили в администрации.