В Николаев доставили гуманитарный груз из Италии – медикаменты и продовольствие

В Николаевскую область от Посольства Украины в Италии прибыл гуманитарный груз, приобретенный за счет средств, собранных в помощь Украине от граждан и компаний.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Груз получил гуманитарный штаб при ОВА.

«Важным среди полученного груза являются гемостатические бинты и индивидуальные аптечки с турникетами, которые особенно ценны сегодня. Также груз из Италии содержал разнообразные продукты питания длительного хранения. В дальнейшем эти продукты будут распределены между громадами области в соответствии с их потребностями».