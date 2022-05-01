За первый день продали почти 800 тысяч марок «Русский военный корабль… ВСЁ!»

За первый день продаж новой марки «Русский военный корабль… ВСЁ!», 23 мая, «Укрпочта» реализовала около 800 тысяч марок.

Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

«За день было куплено около 800 тысяч марок, не считая конвертов, футболок, открыток и т.д. Не без ошибок, но день прошел успешно», – сообщил Смилянский.

Сегодня в 11:00 стартуют онлайн-продажи на четырех крупнейших украинских площадках. Ссылки Смелянский обещал обнародовать в своих соцсетях.

«Очень надеюсь, что, несмотря на мощные атаки (сегодня до 4,5 миллионов ботов), большинство площадок будут работать», – отметил он.

Как известно, «Укрпочта» 23 мая выпустила новую марку «Русский военный корабль… ВСЁ!». Чтобы избежать спекуляций, одному человеку разрешили приобрести не более двух листов марок. Марку выпустили в двух номиналах: «Русский военный корабль… ВСЁ! Смерть врагам! для отправок по Украине и «Русский военный корабль… ВСЁ! Слава нации!» для международных отправлений. Общий тираж – 5 миллионов марок. Стоимость листа, состоящего из трех марок и трех купонов — 69 гривен.

Новая марка будет продаваться более чем в 1 500 отделениях «Укрпочты», в том числе в райцентрах. В первую неделю в отделение пришлют 1 миллион марок, на следующей неделе – еще 1 миллион. Кроме того, 1,5 миллиона марок будут продаваться на пяти интернет-площадках.

В разных регионах страны, в том числе и в Николаеве в день начала продаж марки провели спецпогашение марок.