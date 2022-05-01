В Николаевской области внесли изменения в «сухой закон» - теперь «слабоалкоголки» разрешили продавать по будням

В Николаевской области произошли изменения в «сухом законе» - торговцам разрешили продавать слабоалкогольные напитки в будние дни.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима от 28.02.2022 №72-р.

С 25 мая в будние дни разрешается продажа слабоалкогольных напитков, пива и вина на срок действия военного положения в Украине. В то же время торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе, разрешается только в выходные дни.

Однако, военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, в том числе слабоалкогольных напитков запрещается.

«Отметим, что термины «алкогольные напитки», «слабоалкогольные напитки», «пиво» ​​и «вино» в этом распоряжении употребляются в значении, приведенном в ЗУ «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий. , жидкостей, используемых в электронных сигаретах и ​​горючего», «О винограде и виноградном вине», - добавляют в ОВА.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подписал приказ о запрете продажи алкогольных напитков до конца действия военного положения.