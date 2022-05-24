Google передаст украинским учителям 43 тысячи ноутбуков для организации дистанционного обучения

43 тысячи ноутбуков получат украинские учителя от Google для улучшения ситуации с дистанционным обучением.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Строя цифровое государство, мы всегда особое внимание уделяли образованию детей — подключали школы к скоростному интернету, начали реформировать уроки информатики и математики, закупили по проекту «Ноутбук каждому учителю» более 61 тысяч ноутбуков для учителей. Ведь технологии – это о нашем будущем. Сейчас же тысячи школ пострадали от бомбежек, многие семьи вынужденно покинули свои дома. И даже в таких условиях учителя героически продолжают учебный процесс и проводят уроки онлайн. Включаются в зумы и посылают учащимся задания из бомбоубежищ. Недавно вместе с МОН нам удалось договориться о партнерстве с Google for Education, предусматривающим передачу Украине 43 000 ноутбуков Chromebook для преподавателей. Такая техническая поддержка поможет им эффективно продолжать дистанционное обучение. Партнерами проекта выступают ЮНЕСКО», – сообщил Федоров.