Николаевский регион на 80% восстановлен после обстрелов, но на линии столкновения к ремонтам приступить пока не могут

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что 80% региона восстановлены, но есть участки, где ведутся обстрелы, их пока восстановить невозможно.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

По словам Виталия Кима, обстрелянные объекты быстро восстанавливаются. Есть проблема с линией, которую периодически обстреливают. Также нет смысла пока ремонтировать железную дорогу.

— 80% региона полностью восстановлены. Проблемы есть с линией столкновения, где мы даже физически не можем все отремонтировать, потому что там были критические нанесены повреждения инфраструктуры. Железная дорога не работает и, думаю, не нужно пока, есть опасность обстрелов. Все остальное – больницы и так далее, все это быстро ремонтируется. Села, которые в зоне поражения на «нуле» и «единице» - там сложнее, мы там только можем подвозить гуманитарную помощь и эвакуировать людей, - сказал Ким.

Напомним, 23 мая оккупанты в очередной раз совершили обстрелы мирных кварталов областного центра и населенных пунктов региона. В результате вражеской атаки повреждения получили частные дома, дачные кооперативы, транспортные средства, разрушенные придомовые территории вместе с другими хозяйственными зданиями. К счастью, пострадавших нет, сообщили в ГУ Нацполиции.