Николаевским больницам передали кареты скорой помощи

Во вторник, 24 мая, Благотворительный фонд FENYX Groups передал Николаеву кареты скорой медицинской помощи.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Отмечается, что один автомобиль пополнит автопарк нашей Городской больницы № 5, другой – Николаевской центральной районной больницы в Варваровке.

«Благодарю благотворительный фонд за поддержку Николаева. Вы делаете большое дело, а наши врачи благодаря этим автомобилям спасут тысячи жизней!», - добавил Сенкевич.

Еще один автомобиль передали военнослужащим, добавили в ОВА.