Больше всего с началом войны на аренде жилья решили «наварить» на Закарпатье, в Николаеве, несмотря на спад спроса, цены пока не хотят снижать

Наибольший рост цен на аренду жилья в мае 2022 года зафиксирован в Закарпатской области – на 225% по сравнению с октябрем 2021 года, при этом в Одесской области наблюдается падение цен на 21%.

Об этом говорится в исследовании портала «ЛУН» на основе данных Flatfy, передает «Интерфакс-Украина».

Больше всего подскочили цены в долларах за квадратный метр на аренду жилья в западных областях Украины. Лидером роста стала Закарпатская область – «плюс» 225% по сравнению с довоенным временем. Дальше идут Черновицкая (+156%) и Ивано-Франковская (+128%) области. Пятерку замыкают Львовская область (+96%) и Черкасская (+88%).

Рост цен наблюдается также в отдельных центральных и восточных областях. Так, в Запорожской области цены на аренду выросли на 41%, в Днепропетровской – на 34%.

В то же время в ряде регионов зафиксировано снижение цен в мае: в Одесской – на 21%, Киевской – на 11%, Херсонской – на 8%, Николаевской – на 5%.

Вместе с подорожанием аренды значительно вырос спрос на эти объекты в Тернопольской (на 373%), Закарпатской (на 316%), Хмельницкой (на 280%) и Черкасской (на 196%) областях.

Почти в два раза уменьшился спрос в Одесской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Херсонской и Житомирской областях.

По данным ЛУН, количество предложений жилья в аренду снизилось на 83-86% в Николаевской, Черкасской, Ровенской, Тернопольской областях, на 72-79% - в Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Кировоградской.

Также на 90% уменьшилось количество объявлений в Херсонской области, хотя, несмотря на временную оккупацию, предложения есть, отмечает портал.

Увеличилось количество объявлений с предложениями по аренде жилья в Черниговской области (на 20%) и Одесской (на 7%).

«ЛУН» отмечает, что данные недоступны в Луганской, Донецкой областях и в Автономной Республике Крым. Показатели мая 2022 года сравнивались с данными за октябрь 2021 года.