«МрійДій» начало сбор средств на внедорожники и кареты скорой помощи для ВСУ

Николаевское объединение бизнесменов «МрійДій» открыли сбор средств на приобретение автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал глава волонтерского штаба организации Евгений Климов.

– Недавно благодаря вашей поддержке мы приобрели и передали 5 автомобилей на нужды ВСУ и для решения гуманитарных задач Николаевской области. Однако представители Вооруженных сил Украины часто обращаются к нам с запросом на внедорожники. Кроме того, есть острая потребность в автомобилях скорой медицинской помощи. Именно поэтому мы решили открыть второй сбор средств на автомобили, – рассказал Климов.

По его словам, после того, как сбор средств будет закрыт, а автомобили приобретены, «МрійДій» предоставит отчет по израсходованным средствам, как это было после предыдущего сбора средств.

Подробности проекта и реквизиты можно найти по ссылке.