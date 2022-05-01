«Он учил жизни врача, его пути в этом мире»: Умер врач-нейрохирург БСМП Николаева Евгений Сыч

Умер врач-нейрохирург, бывший заведующий отделением нейрохирургии николаевской БСМП Евгений Сыч.

Об этом сообщил директор БСМП Александр Демьянов.

«Ещё один ангел хранитель будет у БСМП.. Ещё один Доктор будет подсказывать нам как поступать в жизни и работе.. Ещё одна боль останется с нами навсегда, в сердцах всех его учеников и коллег…. Евгений Григорьевич Сыч - Человек, который долгое время возглавлял работу самого тяжёлого отделения больницы, Нейрохирург со своей собственной историей и множеством последователей, врач разработавший и внедривший в практику несколько видов оперативных вмешательств на позвоночнике, передовых для своего времени. По праву получивший звание кандидата медицинских наук, человек года и множество других почётных званий, но самое дорогое звание которое он получил от своих учеников - это Учитель! Он не только учил оперировать и выхаживать больного, он учил жизни врача, его пути в этом мире...» - отметил Демьянов.