Джоан Роулинг рассказала о бесплатных книгах о Гарри Поттере на украинском

Британская писательница Джоан Роулинг поделилась сообщением о том, что в свободный доступ выложили бесплатные электронные книги о Гарри Поттере, вышедшие на украинском языке в издательстве «А-ба-ба-га-ла-ма-га».

Их могут бесплатно прочитать все желающие на сайте Pottermore Publishing , где есть все 7 частей " Гарри Поттера " .

Сейчас украиноязычная электронная версия доступна только трем из них: « Гарри Поттер и философский камень » , « Гарри Поттер и Тайная комната » и « Гарри Поттер и узник Азкабана » .

Впрочем, Pottermore Publishing обещают открыть доступ к еще 4 книгам как можно быстрее.