Президент Владимир Зеленский заявил, что пока РФ не будет вытеснена с захваченных ею после 24 февраля территорий, переговоров с Москвой быть не может.

Об этом он сказал в интервью японскому изданию NHK, пишет УП.

Зеленский пояснил, что в настоящее время вторжение в Украину продолжается, и есть территории, которые россияне захватили после 24 февраля. И пока эти земли не будут возвращены под контроль Киева, говорить с российской стороной не станут.

«Мы вернем территории, которые были захвачены после 24 февраля, а затем вернемся к столу переговоров с россией», - сказал Президент.

Глава государства предположил, что переговоры с РФ о прекращении огня будут сложными.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что россия начала резко терять интерес к мирным переговорам с Украиной после встречи глав МИД обеих стран в Стамбуле в марте.