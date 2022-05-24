ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 24 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 25 мая.

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