ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Нацгвардеец сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 24 мая по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 25 мая.
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00:30 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода показала видео того как уничтожила на юге страны БМП-3 россиян с полным боекомплектом.
00:15 Срочник Национальной гвардии Украины сбил в Запорожской области российский штурмовик Су-25, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Отмечается, что 23 мая боец выполнял боевые задания в Запорожской области. Точным выстрелом он сбил штурмовик оккупантов Су-25 «Грач». В Нацгвардии добавили, что это второй самолет за месяц, который он уничтожил.
«Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многим нашим соотечественникам», - добавили в Нацгвардии.
Как сообщают СМИ, самолет был ликвидирован с помощью ПЗРК «Игла».