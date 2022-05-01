Домбровская привезла в Николаев очередной гуманитарный груз, в который детки добавили подарочки

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская привезла из Киева в Николаев гуманитарный груз, в котором среди прочего были подарки от детишек.

Об этом она сообщила в Telegram.

По ее словам, в ближайшее время ожидают еще несколько - из Ивано-Франковска, Киева, Одессы.

Также Татьяна Домбровская добавила, что ее команда получает очень много звонков от нуждающихся в помощи жителей Николаева. Она попросила быть спокойными, потому что все заявки отработают.

«Детки из Киева сделали собственноручно альбомы для рисования, которые передали для николаевских детишек вместе с карандашами и фломастерами. Это очень трогательно», - добавила она.

Напомним, что с 23 мая гуманитарный штаб Домбровской работает по предварительной регистрации. Анкету можно заполнить по ссылке: https://forms.gle/L3KwQYfL5HjSgBDWA