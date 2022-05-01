Морская блокада рф продолжит давить на глобальные цены на продукты – разведка Британии

Морская блокада украинских портов, которую рф осуществляет с начала войны, уже привела к глобальному росту цен и продолжит оказывать давление на них.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, публикуемом Минобороны Британии.

Отмечается, что с начала войны значительная активность торгового судоходства из и в Одессу отсутствовала, а дальнейшая морская блокада Россией черноморских портов Украины помешала коммерческому судоходству совершать операции в этом районе.

Механизмы сухопутного экспорта Украины с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит судоходных мощностей, вызванный российской блокадой, отмечается в строительстве. В результате значительные поставки украинского зерна остаются в дефиците без возможности экспортироваться.

«Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. В то время как угроза морской блокады от России продолжает препятствовать доступу коммерческого судоходства к украинским портам, возникающий в результате дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты», – заявили в британской разведке.

Напомним, что Великобритания и союзники рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море для конвоя судов с украинским зерном.