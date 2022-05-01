Война закончится, будет стол переговоров, вопрос, с каким президентом россии будет договариваться Украина, - Президент Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о переговорах, которые последуют после окончания военной части, задался вопросом, с каким президентом россии Украина будет садиться за стол переговоров.

Об этом он сказал, обращаясь к членам конференции в Давосе.

Он отметил, что в окончании войны, прежде всего, должен быть заинтересован Запад, который не должен бояться воевать с россией, тем более, делает он это не своими людьми.

— По поводу того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых конкретных вещей. Прежде всего, от желания. Желания разных сторон, желания Запада – объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины. И желания объединенного запада не бояться воевать с российской федерации, в этой гибридной войне не своими людьми. Прежде всего, - сказал Президент.

Также он отметил, что война в любом случае закончится, но вопрос в том, с каким президентом россии Украина сядет за стол переговоров. И этот вопрос зависит от действующего президента – владимира путина.

— И также, я думаю, это зависит от желания российской федерации. Потому что эта война в любом случае закончится. И вы понимаете, что есть военная часть войны. У нас сейчас напряженный момент – много крови, невинных людей, гражданских людей, много потерь среди военных. И после военной части, в любом случае, я уверен, будет мирный процесс и будет стол переговоров, и будет точно вопрос – с кем Украина будет договариваться. Вопрос, с каким президентом россии будет договариваться Украина. И это так же зависит от желания уже действующего президента россии, - добавил Президент Зеленский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда упрекнул федеральное правительство Германии в нарушении обещания относительно согласованного обмена танками. Он выразил разочарование необязательностью Берлина.