«Все просьбы будут отработаны»: За пару дней более 500 заявок поступило от николаевцев в гуманитарный штаб Домбровской

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25.05.2022 21:38

С 23 мая жители Николаева подали более 500 заявок на получение помощи от гуманитарного пункта Татьяны Домбровской.

Об этом глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила в Telegram.

По ее словам, обращения продолжают поступать. Горожане нуждаются в продуктах питания, лекарствах и средствах ухода за детьми.

«Мы все видим и фиксируем! Есть некоторые трудности с логистикой доставки гуманитарной помощи, но мы их преодолеем. Все ваши просьбы будут максимально отработаны моей командой, нужно лишь немного подождать. Анкета: https://forms.gle/L3KwQYfL5HjSgBDWA Моя большая семья — Николаев!» - добавила Домбровская.

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