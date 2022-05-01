«Все просьбы будут отработаны»: За пару дней более 500 заявок поступило от николаевцев в гуманитарный штаб Домбровской

С 23 мая жители Николаева подали более 500 заявок на получение помощи от гуманитарного пункта Татьяны Домбровской.

Об этом глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская сообщила в Telegram.

По ее словам, обращения продолжают поступать. Горожане нуждаются в продуктах питания, лекарствах и средствах ухода за детьми.