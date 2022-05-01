«Я просто хочу хоть что-то сделать»: 9-летняя девочка обрезала волосы, чтобы вырученные деньги передать ВСУ

9-летняя Кира из Чернигова решилась впервые в жизни обрезать длинные волосы, чтобы потом продать их и передать деньги воинам, защищающим Украину.

Об этом она рассказала «Суспільному».

Девочка пошла с родителями к парикмахеру, чтобы мастер помогла ей правильно отрезать косы, которые никогда в жизни не подстригали.

«Странно очень. У меня сердце колотиться, потому что я впервые в жизни обрезаю волосы. Папа был против всегда. Всегда! Говорил: у тебя шикарные волосы, никогда не будем их обрезать», - рассказала Кира.

Родители девочки сказали, что два месяца обдумывали желание Киры.

«Я, конечно, не был против. Мне наоборот, честно говоря, я чуть не заплакал. Оно как-то так тронуло меня. Когда сюда вернулись, и эта мысль и желание у нее никак не проходили. Она снова и снова нам говорила. И говорю: «Ну все уже, давай». Решились», - сказал отец девочки.

Идея продать волосы у Киры возникла в укрытии, где скрывалась с семьей от обстрелов. Деньги захотела передать воинам, защищающим Украину, несмотря на то, что дом в котором проживает семья нуждается в ремонте.

«Ну потому что им там не надо какие-то в подсветки в комнату. Им нужно, например, хлеб, еда и вода. Может, на рации какие-то они там копят. Поэтому я им должна добавить. Я так думаю, что должна прям», - сказала она.

За свои волосы девочка получит 3 500 гривен.

Кира надеется, что ее решение будет мотивировать других жертвовать деньги на нужды армии.