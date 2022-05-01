На пике имени путина в горах Кыргызстана установили украинский флаг

На пике имени президента россии владимира путина в горах Кыргызстана установили флаг Украины.

Об этом в Twitter сообщают очевидцы.

«Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто», - пишет автор видео в Twitter.

Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, понятия не имеем кто😏 pic.twitter.com/CpLSUTYyRd — Альпинистка С Веткой (@morgon_god) May 24, 2022

Пик владимира путина - горная вершина в Кыргызстане. Названа в честь президента рф в 2011 году. Находится в горной системе Тянь-Шань на территории Чуйской области.